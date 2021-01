Wall Street fecha no azul, com ações de petroleiras e companhias aéreas em alta

As ações que poderiam se beneficiar de uma recuperação econômica lideraram nesta terça-feira (12) a alta em Wall Street, que aposta em novos estímulos econômicos e vacinas contra o novo coronavírus em 2021.



As empresas do setor petroleiro e as companhias aéreas, assim como varejistas e empresas de infraestrutura foram as ganhadoras do dia.



"Acho que haverá uma recuperação realmente forte, impulsionada pelos gastos com infraestrutura, agora que há um democrata controlando o governo", disse Shawn Cruz, da TD Ameritrade. "Facilitará que estímulos provavelmente mais importantes sejam aprovados", destacou.



O democrata Joe Biden, que assumirá em 20 de janeiro, terá o controle das duas Câmaras do Congresso.



Assim, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,2%, a 31,068.69 pontos. O S&P; 500 teve um pequeno ganho, de 0,1%, a 3.801,19 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,3%, a 13,072.43 unidades.



A petroleira Apache teve alta de 11,2% e a United Airlines, de 3,2%, enquanto a fabricante de equipamentos para construção Caterpillar valorizou-se 1,9%.