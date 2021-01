Rússia faz vacinação em massa em seu centro de treinamento de cosmonautas

O centro de treinamento de cosmonautas russo informou na terça-feira (12) que havia iniciado a vacinação geral de seus funcionários contra o covid-19 com o objetivo de dar continuidade da melhor forma possível às missões espaciais projetadas para os próximos meses.



Procurada pela AFP, a assessoria de imprensa do Centro Yuri Gagarin informou que cerca de 40, de seus quase 1.500 funcionários, receberam a primeira dose da vacina russa Sputnik V.



"O treinamento continua e priorizamos a vacinação dos funcionários em contato permanente com as tripulações que se preparam para a missão", disse a fonte.



Localizado na Cidade das Estrelas, perto de Moscou, e destinado ao pessoal da agência espacial russa, o Centro de Treinamento Yuri Gagarin é um ponto de passagem obrigatório para as tripulações espaciais do país.



Em meados de dezembro, a Rússia começou a vacinar vários cosmonautas e seus eventuais substitutos para voos futuros. Alguns já receberam as duas doses necessárias.



A próxima tripulação russa da Estação Espacial Internacional (ISS), composta por Oleg Novitsky, Pyotr Dubrov e Sergei Korsakov, decolará do cosmódromo de Baikonur (Cazaquistão) em abril de 2021. Os dois primeiros já foram vacinados.



Os cosmonautas russos que atualmente estão a bordo da ISS, Sergei Rizhikov e Sergei Kud-Svershkov, não foram vacinados antes de sua partida no final de setembro.



Apesar de a primeira vacina russa ter acabado de ser registrada, eles indicaram que não queriam ser vacinados por falta de certeza sobre sua eficácia.



De acordo com o Fundo Soberano da Rússia (RDIF), que financiou o desenvolvimento da vacina Sputnik V, na Rússia mais de um milhão de pessoas já foram vacinadas.



O país enfrenta atualmente uma segunda onda mortal de coronavírus. No entanto, as autoridades se recusam por enquanto a decretar um novo confinamento nacional.



