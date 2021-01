Policial que matou George Floyd será julgado em março nos EUA

Chauvin é acusado de se ajoelhar sobre o pescoço de Floyd até causar a morte do homem (foto: Reprodução/Twitter)

, mas os outros três co-réus serão julgados no final de agosto, ordenou um juiz em uma decisão divulgada terça-feira (12/01).O Ministério Público e a defesa solicitaram o adiamento do julgamento dos quatro, em particular devido à pandemia do COVID-19.Mesmo no maior tribunal do tribunal de Minneapolis, "será impossível cumprir as regras de distanciamento físico no caso de um julgamento conjunto", admitiu o juiz Peter Cahill em sua decisão.No entanto, Cahill ordenou que o julgamento de Derek Chauvin,em 25 de maio, seja mantido dentro do cronograma.Seus ex-colegas Alexander Kueng, Thomas Lane e Tou Thao, acusados de cumplicidade, "serão julgados juntos a partir de 23 de agosto", acrescentou.Porém, a promotoria queria um julgamento unificado, para não prolongar o trauma dos familiares e reduzir custos para os contribuintes.Nos autos do tribunal, os réus alegaram que usaram de força razoável diante de um homem que resistia. Mas falhas surgiram em seus laços e alguns parecem tentados a culpar uns aos outros pela tragédia.A imagem do incidente em que Floyd morreu se tornou viral e levou milhões de cidadãos a tomarem as ruas do país para protestar contra a violência da Polícia, exigir reformas na instituição e pedir o fim das desigualdades raciais.