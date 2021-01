Desenho para álbum do Tintin vai a leilão com previsão de recorde

Um desenho de Hergé destinado à capa do álbum "Blue Lotus" (O Lótus Azul) de Tintin será leiloado pela primeira vez em Paris nesta quinta-feira(12), uma peça "excepcional" estimada em mais de dois milhões de dólares.



Esta aquarela e 'guache', desenhada a tinta chinesa e datada de 1936, pode superar a venda de 2014, quando a mesma casa, a Artcurial, leiloou a página dupla que o cartunista belga usou como capa de seus álbuns durante 20 anos.



O leilão foi então liquidado por 2,5 milhões de euros, um recorde para uma história em quadrinhos.



No desenho de "The Blue Lotus", Tintin e seu cachorro Snowy estão dentro de um vaso apenas com a cabeça pra fora e expressão angustiada enquanto um dragão vermelho os ameaça com a boca aberta. Um pendente com letras chinesas decora o fundo preto com motivos amarelos.



Porém, essa criação acabou não sendo capa do quinto álbum das aventuras do famoso repórter, já que sua reprodução era muito cara e a editora, Casterman, optou por um desenho semelhante, mas simplificado.



É a primeira vez que o desenho de 34cm x 34cm é apresentado no mercado de arte e o seu preço estimado ronda os 2,2 e os 2,8 milhões de euros.



Segundo a Artcurial, Hergé teria cedido a obra ao filho do editor Louis Casterman, Jean-Paul, quando ele tinha sete anos. A criança teria dobrado a folha em seis e guardado-a em uma gaveta, de onde teria sido recuperada décadas depois.



Alguns especialistas questionam a veracidade dessa história. Para Philippe Goddin, um dos maiores conhecedores da obra de Hergé, os herdeiros "acreditaram na lenda contada pelo pai", Jean-Paul, que morreu em 2009. Mas a versão parece "muito suspeita".



Embora as marcas de dobras possam ser vistas, Hergé provavelmente enviou a folha dessa forma em um envelope para o adjunto da editora, segundo Goddin.



O desenho estaria no armazém da Casterman desde 1936, mas não era um presente.