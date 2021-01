Rússia prolonga suspensão de voos com Reino Unido por nova cepa de covid

A Rússia anunciou, nesta terça-feira (12), que prorrogou a suspensão de seus voos com o Reino Unido, dois dias após a descoberta da nova variante da covid-19 em um paciente russo que voltava daquele país.



A suspensão dos voos, que está em vigor desde o final de dezembro, foi prorrogada para até o final de fevereiro, segundo decreto do governo. O texto afirma que a medida visa a "evitar a importação e a disseminação da nova infecção de coronavírus".



A nova variante do coronavírus recentemente descoberta no Reino Unido pode ser entre 50% e 74% mais contagiosa do que as outras cepas existentes, de acordo com especialistas.



Após seu aparecimento, cerca de 50 países suspenderam a chegada de viajantes procedentes do Reino Unido.



A Rússia havia restabelecido suas ligações aéreas com o Reino Unido quatro meses depois de sua suspensão no início da pandemia.