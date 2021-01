Vários confrontos armados deixam dez mortos no México

Confrontos armados entre civis e forças de segurança deixaram dez mortos nos municípios de Villagrán, Juventino Rosas e Celaya, no estado mexicano de Guanajuato, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (11).



Os conflitos violentos ocorreram na madrugada desta segunda, levando à morte de oito supostos agressores, um policial e um civil, de acordo com comunicado da Secretaria de Segurança Pública.



Segundo os primeiros relatos, os tiroteios começaram em Villagrán, próximo à comunidade de Santa Rosa de Lima, local de nascimento do líder do cartel de mesmo nome, José Yépez 'El Marro'.



"Nessa seção, o pessoal da segurança detectou civis armados em vários veículos [...] sem motivo aparente, eles começaram a atacar os policiais estatais, que imediatamente repeliram o ataque", afirma o documento.



Ferido, um agente foi levado a um hospital local, mas morreu mais tarde.



Durante o confronto, "foram abatidos cinco dos supostos agressores", cuja identidade é desconhecida, segundo as autoridades.



Posteriormente, outros quatro corpos foram localizados na estrada que liga Santa Rosa de Lima a San José de Guanajuato, supostamente assassinados por policiais.



Essa já é a quarta ocorrência violenta de 2021 em Guanajuato, onde diversos confrontos deixaram cerca de 18 mortos, nove deles resultado de um atentado a um funeral na quinta-feira, na cidade de Celaya.



Antes, em 4 de janeiro, cinco pessoas que estavam em um apartamento na cidade de León foram assassinadas.



Guanajuato, onde funciona uma importante rede de dutos e a sede de uma refinaria, tornou-se um dos estados mais violentos do México devido à disputa entre os cartéis Santa Rosa e Jalisco Nueva Generación para controlar o transporte de combustível roubado.



Desde que o governo federal lançou uma controversa operação militar antidrogas em dezembro de 2006, mais de 300.000 mortes violentas foram registradas no México, de acordo com dados oficiais que vinculam a maioria desses crimes ao crime organizado.