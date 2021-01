Secretário interino da Segurança Interna dos EUA, Chad Wolf, renuncia

O secretário interino do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), Chad Wolf, apresentou sua renúncia efetiva a partir da meia-noite desta segunda-feira (11), em meio a preocupações crescentes com novos atos de violência durante a posse do presidente eleito Joe Biden em 20 de janeiro.



"Entristece-me dar este passo porque tinha a intenção de servir até o fim deste governo", disse Wolf em um documento acessado pela AFP.



"Infelizmente, esta ação é justificada por eventos recentes, incluindo decisões judiciais em andamento e sem mérito sobre a validade de minha autoridade como secretário interino", acrescentou.



Wolf, cuja pasta é responsável pela segurança da cerimônia de posse, é o mais recente integrante do gabinete a renunciar depois que apoiadores de Trump invadiram o Capitólio na quarta-feira passada. Antes dele, já tinham renunciado as secretárias de Educação, Betsy DeVos, e de Transporte, Elaine Chao.



Ao comunicar sua renúncia aos funcionários do DHS, o republicano de 45 anos, muito leal a Trump, não mencionou explicitamente o ataque à sede do Congresso, que deixou cinco mortos.



Mas na quinta-feira, ele emitiu um comunicado chamando o ocorrido de "trágico e repugnante" e instando o presidente a "condenar veementemente" a violência.



Wolf lidera o DHS - criado após os ataques de 11 de setembro de 2001 para coordenar melhor a política de segurança e migração do país - desde novembro de 2019 em caráter provisório, e esteve envolvido em disputas sobre medidas de imigração do governo Trump.



Trump o havia nomeado oficialmente para o cargo em agosto de 2020, mas o Senado nunca votou para confirmá-lo. Portanto, a justiça decidiu recentemente que ele não era legítimo e invalidou suas decisões.



Quando o novo Congresso foi instalado em 3 de janeiro, Trump reapresentou a candidatura de Wolf ao Senado, que precisa confirmar os membros do gabinete, mas a retirou horas após a crítica de Wolf aos distúrbios no Capitólio.



Pete Gaynor, chefe da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA), assumirá como secretário interino, informou Wolf em sua carta.



A saída ocorre um dia antes de Trump viajar para a fronteira entre os Estados Unidos e o México, perto de Alamo, Texas, para inspecionar o muro erguido na fronteira. Normalmente, Wolf acompanharia o presidente nessa viagem.



Em 5 de janeiro, Wolf anunciou em um comunicado a conclusão da construção de 450 milhas (724 quilômetros) de muro sob o mandato de Trump.



"O presidente Trump assumiu o cargo prometendo construir o muro e proteger nossa fronteira sul, uma promessa que ele manteve", disse ele.