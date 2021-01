Honduras apreende pacotes de cocaína com foto de Pablo Escobar

Autoridades hondurenhas apreenderam nesta segunda-feira (11), na região oriental de Mosquitia, uma carga de 25 quilos de cocaína em pacotes com fotos do que parece ser uma carteira de identidade do lendário chefão do narcotráfico, o colombiano Pablo Escobar.



O porta-voz das Forças Armadas de Honduras, tenente José Coello, relatou que em uma operação realizada no departamento (estado) de Gracias a Dios as autoridades hondurenhas perseguiram uma embarcação que encalhou na região de Barra del Patuca. Dentro encontraram a droga. Os ocupantes conseguiram escapar.



Coello informou que a droga apreendida costuma vir etiquetada com logomarcas, nomes ou números. Mas "desta vez, trazia uma imagem (...) de Pablo Escobar", o famoso narcotraficante, morto em 1993.



Cerca de mil homens hondurenhos estão mobilizados desde 2010 no departamento caribenho de Gracias a Dios em um escudo aéreo, terrestre e marítimo para tentar conter o tráfico de cocaína dos países produtores da América do Sul para o mercado dos Estados Unidos.



Os cartéis usam a região, habitada por indígenas misquitos, para pousar pequenos aviões em áreas isoladas e atracadouros no Caribe.