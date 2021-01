Veja o que se sabe sobre o avião acidentado na Indonésia

Um Boeing com 62 pessoas a bordo caiu no sábado no Mar de Java, minutos depois de decolar da capital indonésia, Jacarta.



Confira a seguir o que se sabe até agora sobre o acidente.



- O que aconteceu? -



O voo SJ182 da Sriwijaya Air, feito por um Boeing 737-500, tinha como destino Pontianak, cidade na parte indonésia da ilha de Bornéu.



O voo doméstico, com origem em Jacarta, dura cerca de 90 minutos, mas a aeronave desviou-se bruscamente do destino pouco após a decolagem e mergulhou repentinamente no mar, segundo dados de um site de acompanhamento de voos e de especialistas em aviação.



Foram mobilizados navios de guerra, helicópteros e mergulhadores em frente à costa da capital indonésia e foram encontrados restos humanos, roupas dos passageiros e vários escombros e partes da aeronave.



Os mergulhadores estão em busca das caixas-pretas, que contêm as gravações de voz da cabine e os dados do voo, cujo sinal foi detectado.



Ainda não foram determinadas as causas do acidente na região conhecida como das "Mil Ilhas".



Especialistas em aviação destacaram como possíveis causas do acidente as chuvas torrenciais, um erro do piloto ou um problema técnico.



Pescadores da ilha de Lancang disseram à CNN Indonésia e outros veículos locais terem ouvido pelo menos uma explosão ou um trovão no momento do acidente, seguido de grandes ondas.



Dados preliminares sugerem que a aeronave estava "provavelmente intacta" quando caiu na água, segundo um investigador do Comitê de Segurança do Transporte da Indonésia.



- Quem estava a bordo? -



O avião levava 50 passageiros, inclusive dez crianças e 12 membros da tripulação, todos indonésios.



O capitão se chamava Afwan, que como muitos indonésios tem um nome apenas. Piloto veterano de 54 anos, voou em aviões militares durante mais de dez anos antes de migrar para a aviação comercial, segundo informes dos veículos de comunicação locais.



Casado e pai de três filhos, era respeitado em sua comunidade e conhecido como um muçulmano devoto.



Uma de suas contas em uma rede social tinha como foto do perfil a imagem do Super Homem com a mensagem "Você pode voar tão alto quanto quiser, mas não vai chegar ao céu se não rezar cinco vezes por dia".



Entre os passageiros estavam dois recém-casados, Putri Wahyuni e Ihsan Adhlan Hakim, que iam para uma cerimônia de casamento familiar.



Um indonésio, Rapin Akbar, disse à AFP que cinco membros de sua família estavam a bordo, inclusive sua irmã, seu sobrinho e um bebê de sete meses.



- Qual é o tipo do avião?



O Boeing 737-500 é um dos aviões mais vendidos da companhia americana. Faz parte da série "clássica 737", que entrou em serviço na década de 1990, mas relativamente poucas destas aeronaves continuam em uso.



A companhia aérea da Sriwijaya Air tinha 26 anos e anteriormente fez parte da frota da Continental Airlines e da United Airlines nos Estados Unidos.



"Esta aeronave é considerada um avião velho e requer inspeções adicionais para garantir sua segurança", disse Michael Daniel, ex-funcionário da autoridade de aviação dos Estados Unidos, agora um consultor.



O modelo é diferente do controverso Boeing MAX, de última geração, que permaneceu em terra durante meses depois de acidentes fatais na Indonésia e na Etiópia com seis meses de intervalo.



- Há muitos desastres aéreos na Indonésia? -



Sim. O número de passageiros aumentou nos últimos anos no arquipélago de 17.000 ilhas, mas ainda precisa melhorar o cumprimento das normas de segurança.



O acidente mais recente foi o do Boeing 737 MAX da Lion Air, em 2018, que matou 189 pessoas, mas foi atribuído mais tarde a um defeito no software de proteção da fabricante, chamado MCAS.



