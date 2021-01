Palestinos assinam acordos com fabricantes de vacinas contra a covid-19

A Autoridade Palestina informou nesta segunda-feira (11) que assinou contratos com quatro fornecedores de vacinas contra o novo coronavírus, incluindo a russa Sputnik V, e que deve ter o suficiente para imunizar 70% da população em dois meses.



"O Ministério da Saúde assinou contratos com quatro empresas para a entrega de vacinas que chegarão em dois meses", disse o primeiro-ministro palestino, Mohammed Shtayyeh, antes da reunião semanal de gabinete.



A campanha de vacinação palestina vai começar com profissionais de saúde, doentes e idosos, acrescentou.



Ele especificou que a aquisição visa vacinar os 2,8 milhões de palestinos na Cisjordânia ocupada, além dos dois milhões de palestinos em Gaza.



A Autoridade Palestina já havia dito que esperava receber um suprimento inicial de vacinas do programa Covax, apoiado pela ONU, que visa ajudar os países mais pobres a enfrentar a pandemia.



Um funcionário do ministério da saúde palestino, Yasser Bouzia, disse que os contratos assinados têm um valor total de 21 milhões de dólares.



Os acordos são com a Pfizer-BioNTech, parceria britânica entre a farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford, a empresa americana Johnson & Johnson e desenvolvedores de vacinas russas.



O Ministério da Saúde palestino registrou mais de 102.000 casos de covid-19 na Cisjordânia, incluindo 1.164 mortes.



Em Gaza, governada pelo movimento Hamas, houve mais de 45.000 casos, incluindo 447 mortes.



