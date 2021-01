Antonio Guterres, candidato a um segundo mandato à frente da ONU

O secretário-geral da ONU, o português Antonio Guterres, anunciou às Nações Unidas a sua candidatura para um segundo mandato de cinco anos no período 2022-2026, anunciou o seu porta-voz Stéphane Dujarric.



Guterres disse à presidência da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança que está "disponível para um segundo mandato como secretário-geral das Nações Unidas se essa for a vontade de seus Estados membros", afirmou Dujarric durante sua coletiva de imprensa diária na sede do organismo em Nova York.



Segundo diplomatas, Antonio Guterres comunicou aos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança seu desejo de continuar por um segundo mandato. Sua decisão foi expressa perante China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, durante almoço organizado em sua missão pelo embaixador chinês na ONU, Zhang Jun.



Apreciado pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, a expressão de seu desejo de permanecer à frente da ONU não gerou oposição até o momento, segundo fontes diplomáticas.



É tradição que o secretário-geral desemprenhe os dois mandatos máximos autorizados para dirigir a Organização, e também não surpreende o desejo expresso por Antonio Guterres.



Antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos, alguns embaixadores confidenciaram, no entanto, à AFP que Guterres não pretendia continuar no cargo caso Donald Trump fosse reeleito.



O unilateralismo de Trump freou a ação do secretário-geral, forçando-o a tentar limitar permanentemente cortes reais.