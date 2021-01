Tema da cerimônia de posse de Biden nos EUA será 'América Unida'

O comitê responsável pelas festividades da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, marcada para o próximo dia 20, anunciou nesta segunda-feira, 11, que o tema da cerimônia será "América Unida". O mote é uma referência ao lema que marcou a campanha do democrata, que afirma querer unir o país após anos de intensa polarização.



"Em um momento de crise e profundas divisões sem precedentes, o "América Unida" reflete o início de uma nova jornada para restaurar a alma da América, unir o país e criar um caminho para um futuro mais brilhante", destacou o comitê, em publicação no Twitter.



Este ano, o evento será reduzido em comparação com a posse de presidentes anteriores, por conta do coronavírus.



A organização não incentiva a formação de uma plateia de eleitores para evitar aglomeração. Apenas autoridades devem comparecer.



Os ex-presidentes Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton, além do vice-presidente Mike Pence, já confirmaram presença. O atual líder da Casa Branca, Donald Trump, disse que não vai à cerimônia.