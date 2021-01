HBO anuncia nova temporada da série 'Sex and the City'

Uma nova temporada da série de sucesso "Sex and the City" vai ao ar na HBO Max, mas sem a participação de Kim Catrall, que interpretou Samantha - anunciou a rede no domingo (10).



A temporada, que se chamará "And Just Like That ...", terá dez episódios com as atrizes Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, acrescenta a HBO em um comunicado.



Sarah Jessica Parker vai repetir o papel de Carrie Bradshaw, que é a narradora das aventuras nova-iorquinas deste grupo de amigas.



Como nas temporadas anteriores, Carrie estará acompanhada de suas duas melhores amigas: a advogada Miranda Hobbes (Cynthia) e a marchand Charlotte York (Kristin).



Kim Catrall, que interpretou a personagem Samantha Jones, que trabalhava com publicidade, sequer é mencionada no comunicado da HBO.



A data de estreia da série também não foi confirmada, embora a HBO espere ter as primeiras cenas filmadas no final da primavera boreal (outono no Brasil).



Coprodutora da série junto com Nixon, Davis e Michael Patrick King, Sarah Jessica postou uma prévia em sua conta no Instagram.



A série original foi criada por Darren Star, com base em um livro de Candace Bushnell, e foi ao ar pela primeira vez em 1998. Durou seis temporadas.



A franquia gerou dois filmes, em 2008 e 2010, e um "prequel", exibido em 2013 por duas temporadas.