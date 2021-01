Primeiro caso de covid-19 é registrado na remota Micronésia

A remota nação da Micronésia, localizada no Oceano Pacífico, registrou seu primeiro caso de covid-19 nesta segunda-feira (11), perdendo assim o título de um dos poucos lugares do planeta sem coronavírus.



O presidente David Panuelo reconheceu que o contágio é "alarmante" para este país de cerca de 100 mil habitantes, mas garantiu que foi isolado na fronteira.



"Por isso, os cidadãos de toda nação devem manter a calma", afirmou em um discurso transmitido pela televisão.



Panuelo disse que o teste positivo foi registrado em um membro da tripulação do navio governamental "Chief Mailo", que esteve nas Filipinas para fazer reparos.



O presidente acrescentou que o homem e seus companheiros permaneceram no navio, ancorado em um local com vigilância 24 horas.



As remotas ilhas do Pacífico conseguiram manter o novo coronavírus fora de seus territórios, por tomarem a decisão de fechar suas fronteiras rapidamente. A medida teve um imenso custo econômico associado à suspensão do turismo.



Vanuatu, Ilhas Salomão, Ilhas Marshall, Samoa e agora Micronésia perderam o "título" de territórios livres de covid-19, embora nenhum tenha relatado até agora casos transmitidos localmente.



Outras nações e territórios naquela parte do mundo, como Kiribati, Nauru, Palau, Tonga e Tuvalu, são considerados livres da covid-19.