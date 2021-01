Seis guardas florestais assassinados em parque nacional na RDC

Pelo menos seis guardas florestais morreram neste domingo (10) em um ataque perpetrado por homens armados no Parque Nacional Virunga, no leste da República Democrática do Congo (RDC), informaram fontes à AFP.



"Os Mai-Mai (milicianos) armaram uma emboscada para os guardas florestais em um lugar isolado do parque, em direção do (povoado de) Nyamitwitwi. O balanço provisório deste confronto é de seis guardas e dois Mai-Mai abatidos", indicou Alphonse Kambale, uma autoridade local à AFP.



Este balanço também foi comunicado à AFP pelo deputado local Elie Nzaghani, representante da região de Rutshuru, onde se encontra a aldeia de Nyamitwitwi.



"Confirmamos que um grupo de homens armados atacou nossas posições na região de Nyamitwitwi, no centro do parque, no território de Rutshuru" na província de Kivu Norte, disse Olivier Mukisya, encarregado de comunicações do parque à AFP, por meio de um e-mail.



"Temos sofrido casos de mortos e feridos nas fileiras dos companheiros guardas-florestais", garantiu, sem precisar um balanço oficial.



Criado em 1925, no Parque Nacional Virunga está classificado como patrimônio da Humanidade pela Unesco. Esta reserva tem uma superfície de 7.769 km2, em uma região com uma história de violência como é Kivu Norte, desde Goma até o território de Beni, em meio a uma grande paisagem de florestas e montanhas.



Aos pés do vulcão Nyiragongo, esta área protegida é um refúgio natural para gorilas das montanhas.



Uma joia natural, turística e ameaçada, Virunga é também cenário de conflitos da conturbada região de Kivu Norte, onde grupos armados se enfrentam pelo controle da riqueza do solo.



O parque está custodiado por 689 guardas florestais armados, dos quais pelo menos 200 "morreram no cumprimento do dever", de acordo com as autoridades locais.