Após nevasca, Espanha se prepara para onda de frio

Um dia após uma histórica nevasca, a Espanha espera a chegada de uma onda de frio inédita, em especial em Madri, onde as autoridades continuavam neste domingo em uma corrida contra o tempo para retirar a neve da cidade.



Esta tempestade, batizada de "Filomena", provocou fortes chuvas em outras regiões, e já deixou três mortos no país.



São esperadas "temperaturas mínimas inferiores a -10ºC" em grande parte do interior do país, a partir da noite de domingo até a quinta-feira", anunciou a Agência Meteorológica Espanhola (AEMET).



"O perigo não passou [...] se aproxima uma semana de frio intenso que transformará toda essa neve acumulada em gelo" devido a "temperaturas mínimas nunca antes atingidas", alertou o ministro do Interior espanhol, Fernando Grande.



Antes que o gelo complicasse as coisas, uma corrida contra o tempo começou para retirar a neve das estradas.



Neste domingo, vários veículos limpa-neve e salgadores percorriam as ruas de Madri, cidade que não tem "um minuto a perder" para evitar que a neve acumulada nas principais estradas se transforme em gelo, avisou o prefeito, José Luis Martínez-Almeida.



Em Madri, o exército interviu para retirar a neve das pistas do aeroporto, que continuará fechado pelo menos até domingo à tarde, assim como os acessos aos hospitais, onde há muita procura devido à pandemia de covid-19.



- Pás e esquis -



"Estamos muito cientes da importância de garantir o acesso aos centros médicos. Eles nos deram muito durante o confinamento", disse à AFP TV, Félix Sánchez, de 52 anos, madrilenho que limpava a entrada do hospital Gregorio Marañón.



Muitos habitantes de Madri pegaram suas pás neste domingo, outros seus esquis, enquanto longas filas se formavam em frente aos poucos supermercados e padarias abertos.



Nos arredores da capital, cerca de 90 pessoas estão bloqueadas desde sexta-feira em um centro comercial em Majadahonda, que não pôde ser acessado devido à neve, segundo serviços regionais de emergência. Essas pessoas foram abastecidas graças às lojas daquele centro.



A nevasca histórica de várias dezenas de centímetros que cobriu completamente a capital na sexta e no sábado, assim como grande parte da Espanha, paralisou as vias de comunicação.



Segundo o governo, o tráfego segue suspenso ou com restrições em mais de 700 estradas neste domingo de manhã. As viagens de trem com destino a capital da Espanha estão canceladas até a tarde de domingo.



Mesmo com as dificuldades, o Ministério do Interior tranquilizou em relação a campanha de vacinação contra covid-19, reafirmando que 350 mil novas doses chegariam na manhã de segunda-feira, conforme planejado.



A tempestade "Filomena" se desloca neste domingo até as regiões da Catalunha e Aragon (noroeste), por enquanto pouco afetadas pela neve do que ontem no centro do pais.