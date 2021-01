EUA: Pence deve ir à posse de Biden no dia 20

O vice-presidente americano, Mike Pence, deve ir à cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, no próximo dia 20, de acordo com diferentes veículos de comunicação dos EUA. Ainda não há uma confirmação oficial por parte do gabinete de Pence, mas o gesto aumentaria o distanciamento entre ele e o atual presidente, Donald Trump.



Na última semana, antes de ter sua conta no Twitter suspensa pela rede social, Trump afirmou que não iria à cerimônia. Seria apenas a quarta vez na história dos Estados Unidos que um presidente não estaria na transmissão de cargo para seu sucessor, e a primeira vez em mais de 150 anos em que isso aconteceria. Biden já afirmou que Pence, por sua vez, seria bem-vindo.



Trump tem sustentado que a transição de governo para Biden ocorrerá de forma "ordenada", mas que a eleição que escolheu o democrata como seu sucessor foi fraudada - ele não apresenta provas de que isso teria ocorrido. Na quarta (6), apoiadores do republicano invadiram o Capitólio durante a sessão em que seriam confirmados os votos do Colégio Eleitoral que atestaram a vitória de Biden.



Apesar da invasão, a votação foi retomada horas depois e o resultado eleitoral, confirmado. O episódio ajudou a aumentar o estremecimento entre Trump e Pence: o presidente e seus apoiadores esperavam que o vice, que presidiu a sessão da quarta-feira, bloqueasse o reconhecimento da vitória do adversário, o que não ocorreu.