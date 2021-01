Reino Unido supera três milhões de casos de coronavírus e 80.000 mortos

O Reino Unido registrou, neste sábado (9), outros 59.937 casos de covid-19, elevando o total desde o início da pandemia a 3.017.409 infecções.



No país, o mais atingido na Europa pela pandemia, com 80.868 mortes (1.035 das quais ocorreram nas últimas 24 horas), as infecções dispararam, aparentemente devido a uma variante mais contagiosa.



Na terça-feira, o Escritório Nacional de Estatísticas estimou que um morador em cada 50 na Inglaterra foi infectado com o vírus na semana passada, e um em cada 30 em Londres.



O Reino Unido, submetido ao seu terceiro confinamento, está imerso numa "corrida contra o tempo", com hospitais à beira da saturação, para alcançar até meados de fevereiro a vacinação dos maiores de 70 anos, profissionais da saúde e pessoas vulneráveis.



A campanha de vacinação começou no início de dezembro com os imunizantes da e da de Oxford.



Na sexta-feira, o órgão regulador britânico autorizou uma terceira vacina, a do laboratório americano Moderna, embora só comece a ser usada na primavera boreal.