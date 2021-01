Wall Street encerra a primeira semana de 2021 com recordes

A bolsa de Nova York voltou a fechar com recordes nesta sexta-feira (8), ignorando as números ruins do emprego.



O principal índice, Dow Jones, subiu 0,18%, a 31.097,97 pontos, um novo máximo após o recorde de quinta-feira.



Já o tecnológico Nasdaq fechou em alta de 1,03%, a 13.201,98 pontos, outro recorde, enquanto o S&P; 500 subiu 0,55%, a 3.824 pontos.



Na semana, os índices subiram 1,61% no caso da DJIA; 2,43%, o Nasdaq, e 1,82%, o S&P; 500.



"A clareza na frente política manteve um sentimento positivo" no mercado, "apesar da preocupante violência no Capitólio" na quarta-feira, resumiram os analistas da Schwab.



Na quarta, a vitória do democrata Joe Biden foi certificada pelo Congresso, apesar de apoiadores do presidente Donald Trump terem invadido o prédio, um incidente que deixou cinco mortos.



O relatório do emprego publicado nesta sexta, que reportou a perda de 140.000 postos de trabalho em dezembro por causa da pandemia do novo coronavírus, "reforça, provavelmente, as expectativas por novas medidas de reativação por parte da nova administração", destacaram os analistas da Schwab.



O presidente eleito, Joe Biden, por sua vez, prometeu nesta sexta que criará as bases de um novo plano de ajuda econômica a partir da semana que vem, antes de assumir, em 20 de janeiro.



A Tesla voltou a ser a estrela do dia, e se aproxima do valor de 900 dólares por ação, após superar os US$ 800 na quinta-feira, com alta de 7,84%, a décima primeira consecutiva.