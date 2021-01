Juiz brasileiro proíbe deportação de 55 indígenas venezuelanos

Um juiz brasileiro proibiu na sexta-feira (8) a deportação de 55 indígenas venezuelanos waraos para seu país, um dia após o grupo entrar no Brasil, depois de quase três semanas de caminhada.



O grupo, formado por 23 adultos e 32 crianças, entrou no Brasil pela cidade de Pacaraima (estado de Roraima), oriundos do estado de Monagas (leste da Venezuela), a quase 800 km de distância, segundo informações da Defensoria Pública.



Uma jovem está grávida e 19 pessoas não têm documentos.



O Brasil mantém sua fronteira terrestre com a Venezuela fechada devido à disseminação da covid-19 e uma medida administrativa em vigor impõe a deportação imediata para quem transgredir a decisão.



Os indígenas "estavam em condições de higiene muito precárias", disse uma fonte que trabalhou no caso. Interceptados por militares do Exército, os waraos foram apresentados à Polícia Federal, responsável pelos procedimentos de imigração no Brasil.



A Defensoria Pública e o Ministério Público do Brasil solicitaram ao Judiciário que impeça a deportação imediata do grupo, devido à sua vulnerabilidade.



Os migrantes estão atualmente esperando para serem colocados em um abrigo em Pacaraima.



A decisão "impediu que o Brasil cometesse uma grave violação de direitos humanos. Deportar pessoas que estão buscando refúgio para o país de onde fugiram porque lá correm risco de vida é inaceitável", disse Camila Asano, diretora do programa de direitos humanos da ONG Conectas.



A medida administrativa que impõe a repatriação imediata "é ilegal tanto por impedir que pessoas peçam refúgio aqui como também por discriminar venezuelanos", acrescentou Asano, lembrando que o Brasil mantém suas fronteiras aéreas abertas.



Pacaraima se tornou uma porta de entrada para milhares de venezuelanos nos últimos quatro anos, quando o fluxo migratório aumentou devido ao agravamento da crise política, econômica e social no país caribenho.



Em março de 2020, no início da pandemia, estimava-se que existiam mais de 4.000 Waraos no Brasil, quase 10% da população total do segundo maior povo indígena venezuelano.



A maioria está distribuída no interior do Brasil, enquanto alguns abrigos em Roraima abrigam pouco mais de mil desse total.



A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) estima que oito Waraos morreram no país por conta da pandemia.