Trump anuncia que não comparecerá à posse de Biden

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (8) em um tuíte que não comparecerá à cerimônia de posse de seu sucessor, Joe Biden, dois dias após partidários do republicano invadir o Capitólio para reverter suas derrota eleitoral.



"A todos os que me perguntaram, não irei ao juramento em 20 de janeiro", escreveu.



Trump, que há dois meses denuncia, sem provas, uma fraude eleitoral contra ele, finalmente reconheceu na quinta-feira que seu mandato estava chegando ao fim.



E, embora não tenha admitido explicitamente o triunfo de Biden, prometeu "garantir uma transição de poder tranquila, ordenada e sem problemas".



Após o caos no Capitólio na quarta-feira, o Congresso, em uma sessão das duas câmaras presidida pelo vice-presidente Mike Pence, certificou a vitória de Biden na eleição de 3 de novembro na quinta por 306 a 232 votos do Colégio Eleitoral, órgão que decide o vencedor da Casa Branca.