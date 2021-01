Cinco anos de prisão no Paquistão para suposto autor intelectual de atentados de Mumbai

Um dos supostos autores intelectuais dos ataques de Mumbai, que mataram 166 pessoas em 2008, foi condenado nesta sexta-feira (8) a cinco anos de prisão por um tribunal em Lahore, Paquistão, por financiamento do terrorismo.



Zaki ur Rehman Lakhvi, de 60 anos, é um dos líderes do Lashkar-e-Taiba (LeT), uma organização agora proibida, acusada pela Índia e pelos Estados Unidos de estar por trás dos ataques em Mumbai.



Ele foi condenado a três penas de prisão de cinco anos por acusações de financiamento do terrorismo, de acordo com a sentença consultada pela AFP.



As três sentenças não podem ser acumuladas e devem ser cumpridas simultaneamente.



O homem foi preso em Lahore no sábado pelos serviços de contraterrorismo da província de Punjab. Eles o acusaram de usar a clínica que dirigia na cidade para arrecadar fundos para suas atividades.



Zaki ur Rehman Lakhvi é considerado o chefe operacional e militar do LeT pelo Conselho de Segurança da ONU, que o acusa de ter realizado atividades na Chechênia, Bósnia, Iraque e Afeganistão, entre outros lugares.



Em 2015, foi libertado da prisão pelo Paquistão após um longo processo político e judicial que afetou as relações do país com a Índia.



Ele foi um dos sete suspeitos acusados e presos no Paquistão em conexão com os ataques de Mumbai.



A Índia, que vê a mão dos serviços de inteligência paquistaneses após esses ataques, lamenta que os supostos responsáveis não tenham sido julgados pelo Paquistão ou não tenham sido entregues a ela.