O presidente em fim de mandato dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou um vídeo nesta quinta-feira falando sobre o episódio ocorrido no Capitólio americano, na véspera, e projetou uma transição 'suave' de poder com o presidente eleito Joe Biden. Uma possível destituíção do cargo, a partir da 25ª Emenda da Constituição, não deve ocorrer, já que o vice-presidente, Mike Pence, e outros membros do gabinete não estão dispostos a ativar o dispositivo.