Países mais pobres podem receber vacinas em semanas, segundo OMS

Os países mais pobres podem começar a receber as primeiras doses de vacinas contra a covid-19 em semanas, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (7).



O processo de vacinação já está ocorrendo em algumas das nações mais ricas, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, países europeus e Canadá.



A aliança privada e pública Covax, que organiza a distribuição mundial de vacinas, assinou acordos para obter até 2 bilhões de doses. As primeiras começarão a ser distribuídas no final de janeiro, explicou a chefe da seção de vacinas da OMS, Kate O'Brien.



A meta da Covax é obter vacinas para 20% da população de cada país participante até o final deste ano. 92% dos países mais pobres terão seus custos de compra cobertos.



A especialista da OMS lembrou que as novas variantes do coronavírus que surgiram no Reino Unido e na África do Sul não afetam, em princípio, a eficácia das vacinas.