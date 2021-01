Secretária de Transporte de Trump encabeça renúncias de alto nível na Casa Branca

A secretária de Transportes dos Estados Unidos, Elaine Chao, anunciou nesta quinta-feira (7) que deixará seu cargo após o ataque ao Capitólio, no que seria a renúncia de mais alto nível no governo Donald Trump, marcado pela violência.



Chao, esposa do líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse o ocorrido na quarta-feira foi "um evento traumático, totalmente evitável, já que apoiadores do presidente invadiram o prédio do Capitólio depois de um protesto que ele convocou".



"Isso me perturbou de tal forma que não posso ignorar", declarou em um comunicado.



Horas antes, o ex-chefe de gabinete Mick Mulvaney renunciou a um cargo diplomático e deu a entender que a sequência de renúncias na Casa Branca poderia continuar.



"Não posso ficar aqui depois de ontem. Não se pode olhar para ontem e pensar: quero fazer parte disso de alguma forma", disse Mulvaney, que servia como enviado especial na Irlanda do Norte, ao canal CNBC.



"Aqueles que optaram por continuar, e eu falei com muitos deles, o fazem porque temem que alguém pior entre em seu lugar", explicou ele.



Já na quarta-feira, o vice-conselheiro de Segurança Nacional Matt Pottinger e a porta-voz da primeira-dama Melania Trump, Stephanie Grisham, renunciaram.



Em outra demonstração de crise na Casa Branca, Trump retirou nesta quinta a nomeação de Chad Wolf como chefe permanente do Departamento de Segurança Interna, cargo que ocupava em caráter temporário.



A decisão do presidente foi tomada após Wolf chamar a invasão do Capitólio de "repulsiva" e exigir de Trump uma "forte condenação" da violência.