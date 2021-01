McConnell: invasão foi falha em massa de planejamento e mudanças devem ocorrer

O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, chamou os eventos desta quarta-feira, 6, em Washington de "falha em massa de instituições, protocolos e planejamento".



Segundo o congressista, uma investigação sobre a invasão do Capitólio tomará forma, e mudanças "significativas" devem ocorrer. Em comunicado, McConnell afirmou que conversas bipartidárias já estão em andamento.



O republicano afirmou que a "culpa é de criminosos que tentaram disrupção na democracia e de quem incitou", mas isso não exclui "as chocantes falhas de segurança e de protocolos do Capitólio".