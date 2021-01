Espanha surpreendida por nevascas

A Espanha enfrenta fortes nevascas que podem cobrir metade do país até domingo e já interrompeu o tráfego em quase 200 estradas, disseram as autoridades nesta quinta-feira(7).



"Se as previsões se confirmarem, estaremos um dos episódios de nevasca mais longos dos últimos anos", disse à AFP o porta-voz da agência meteorológica (AEMET), Rubén del Campo.



Num cenário que não se via há muito tempo, Madri foi surpreendida desde quinta-feira ao meio-dia por uma nevasca que cobriu com uma manta branca árvores, veículos e telhados, como aconteceu em parte da região de Castela-La Mancha, no centro do país.



Quase metade de Espanha está em alerta para nevascas provocadas pela tempestade "Filomena", que se prolongará até domingo, principalmente no centro, norte e leste da Península Ibérica.



Segundo as autoridades, a neve causou distúrbios em cerca de 200 estradas na tarde desta quinta-feira e alguns atrasos nos trens.



Na capital, os patos conseguiram caminhar nas águas geladas do lago do Parque do Retiro graças às temperaturas negativas.



O termômetro desceu a tal ponto que, na quarta-feira, um recorde nacional não oficial de -34,1°C foi registrado a mais de 2.000 metros de altitude, na estação meteorológica privada de Clot de la Llança, nos Pirenéus.



O fenômeno foi acompanhado por fortes chuvas e rajadas de vento na costa sul da península e no arquipélago atlântico das Canárias, disse a AEMET.