Episódio em Washington foi 'espantoso', diz presidente de Comissão Europeia

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen afirmou nesta quinta-feira, 7, em comunicado que o episódio de violência ontem em Washington foi "espantoso" e "ultrajante". Ela lembrou, porém, que na mesma noite/madrugada Joe Biden foi confirmado como próximo presidente, o que para a autoridade europeia mostra a resistência da democracia americana.



Para Von der Leyen, Biden tem uma tarefa difícil à frente. "Ele precisa trazer paz e unidade", defendeu, superando a pandemia e lidando com a crise econômica global resultante.



Além disso, citou a defesa do plano contra as mudanças climáticas, avanços na digitalização e, "acima de tudo, como fortalecer a democracia".



A autoridade da União Europeia ainda reafirmou os laços próximos entre os dois lados e prometeu seguir trabalhando junto com os americanos.