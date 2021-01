Dois "focos de risco" da variante britânica da covid-19 foram detectados na França, um na região parisiense e o outro em Bretanha (oeste), anunciou o ministerio da Saúde francês nesta quinta-feira (7).



Até o momento, a França detectou 19 casos da variante britânica do coronavírus e três de outra variante inicialmente vista na África do Sul, disse o ministério em um comunicado.



Detectada em novembro no Reino Unido, a B.1.1.7, agora chamada VOC se espalhou rapidamente no Reino Unido e agora está presente em vários países do mundo.



Segundo os primeiros dados, é muito mais contagiosa que o vírus clássico, mas não parece ser intrinsecamente mais perigosa.