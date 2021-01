Elon Musk, fundador da Tesla, se torna o homem mais rico do mundo

Elon Musk, fundador da fabricante de veículos elétricos Tesla, tornou-se, nesta quinta-feira (7), o homem mais rico do mundo graças à disparada das ações de sua empresa na bolsa de valores, segundo cálculos da agência Bloomberg.



Com a valorização das ações da Tesla na bolsa, e com a participação de 18% da empresa, o empresário de 49 anos que também dirige a SpaceX, supera assim Jeff Bezos, o fundador da Amazon, que desde 2017 era o homem mais rico no mundo, segundo a agência que tem um ranking de bilionários.



A ação da Tesla multiplicou por mais de sete vezes seu valor em 2020 e continuava subindo em Wall Street nesta quinta, elevando a fortuna do engenheiro de origem sul-africana para US$ 188,5 bilhões logo após a abertura da bolsa, US$ 1,5 bilhão acima de Bezos.



Na quarta-feira, a Tesla superou pela primeira vez os 700 bilhões de dólares de capitalização de mercado no fechamento da bolsa de Nova York, com uma alta de quase 3% de suas ações para 755,98 dólares.



Esta manhã, a ação estava perto de US$ 800, alta de 5,7%.



As vendas do grupo, no entanto, permanecem muito distantes daquelas dos fabricantes de veículos tradicionais: a Tesla vendeu 499.550 veículos em 2020, longe dos 11 milhões da Volkswagen em 2019.



Mas a Tesla se beneficia do otimismo dos investidores para o futuro dos veículos elétricos e do fato de ter conseguido ganhar dinheiro em cinco trimestres consecutivos, o que a ajudou a entrar no prestigioso índice S&P; 500 em dezembro.