Defensores do Brexit mudam seu site do Reino Unido para a União Europeia

O movimento de defesa do Brexit Leave.EU, que desempenhou um papel crucial no referendo de 2016, admitiu nesta quinta-feira (7) ter transferido para a Irlanda o escritório que administra seu site para conseguir manter o domínio da internet ".eu", exclusivo da União Europeia.



O Leave.EU foi fundado em 2015 pelo controverso empresário britânico Arron Banks para fazer campanha a favor da saída do Reino Unido da UE.



Apesar de rejeitado pela comissão eleitoral britânica como campanha oficial dos apoiadores do Brexit para a consulta de 2016, esteve muito presente nas redes sociais e desempenhou um papel decisivo no resultado final de 52% a favor da retirada.



A saída do Reino Unido da UE foi total e definitiva em 31 de dezembro com o fim do período de transição.



EURid, o organismo encarregado na UE de gerenciar os nomes de domínio .eu, alertou os operadores britânicos que só poderiam conservar esse endereço se estabelecessem uma entidade legal em um país membro do bloco.



Em um e-mail à AFP, Andrew Wigmore, responsável da Leave.EU, confirmou nesta quinta-feira que a sede de sua página web foi transferida para a cidade irlandesa de Waterford (sudeste).