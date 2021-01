Uruguai prorroga restrições de entrada no país até fim de janeiro

O Uruguai irá prorrogar as restrições de entrada no país, que incluem cidadãos e residentes, até o próximo dia 30, anunciou nesta quarta-feira o presidente Luis Lacalle Pou, em um esforço para tentar conter o aumento dos casos de Covid-19.



"Infelizmente, e com muito pesar, seguiremos com as fronteiras fechadas por mais 20 dias", informou Lacalle Pou em entrevista coletiva. "Certamente faremos uma avaliação dentro de 10 dias."



O presidente, no entanto, flexibilixou medidas tomadas em dezembro, como a possibilidade de estender por duas horas, até as 2h, o horário de funcionamento de bares e restaurantes, sujeita à análise de cada departamento. Também autorizou a retomada de espetáculos públicos, bem como dos eventos esportivos, estes últimos sem a participação do público.



Durante a maior parte de 2020, o Uruguai foi um modelo de controle da pandemia, mas, em novembro passado, enfrentou um crescimento exponencial do número de casos de Covid-19. O país soma 23.048 infectados e 221 mortos, em uma população de 3,4 milhões de habitantes.



Nesta quarta-feira, o Uruguai registrou 946 novos casos da doença, o maior número desde o início da emergência sanitária.