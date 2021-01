O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, um aliado fiel do presidente Donald Trump, condenou nesta quarta-feira(6) a multidão de partidários de Trump que invadiram o Capitólio, dizendo que os EUA sempre condenaram a violência política.



"Já viajei para muitos países e sempre apoiei o direito de todo ser humano de protestar pacificamente por suas crenças e causas", escreveu Pompeo no Twitter.



"Mas a violência, que coloca em risco a segurança de outras pessoas, inclusive daqueles encarregados de garantir segurança a todos nós, é intolerável tanto em casa quanto no exterior", acrescentou.