Uma pessoa foi baleada e ferida nesta quarta-feira (6) dentro do Capitólio dos Estados Unidos em meio a cenas caóticas em Washington, enquanto apoiadores do presidente Donald Trump invadiam o prédio furiosos por sua derrota nas eleições.



"Uma vítima baleada foi transportada do Capitólio", disse uma pessoa ligada a uma unidade de serviço de emergência à AFP, acrescentando que havia "outros feridos" nos protestos e que a situação permanecia instável.



O jornal The Washington Post relatou que a polícia informou que a vítima era uma mulher branca com um tiro no ombro, e a CNN disse que ela estava em estado crítico em um hospital local.