Negar vitória de Biden levaria democracia a 'espiral mortal', diz líder republicano

O líder republicano no Congresso americano fez uma dura repreensão aos apoiadores do presidente Donald Trump, que apresentaram sua objeção à certificação final à vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro, alertando que tal manobra levaria a democracia americana a uma "espiral mortal".



"Se esta eleição for anulada por simples alegações do lado perdedor, nossa democracia entraria em uma espiral mortal - nunca mais veríamos toda a nação aceitar uma eleição novamente", disse o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, em uma das declarações mais enérgicas feitas em anos no plenário.



"Os eleitores, as cortes e os estados se expressaram. Se nós os rejeitarmos, abalaremos nossa república para sempre", disse McConnell, minutos após os republicanos apresentarem sua objeção em cerificar os votos do Colégio Eleitoral no Arizona para Biden, mencionando alegações sem provas de fraude nas eleições.