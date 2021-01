Vice de Trump, Pence rejeita pedido para não reconhecer vitória de Biden

AM

Mike Pence preside a sessão no Congresso e é o responsável por anunciar o vencedor das eleições presidenciais (foto: APF/Reprodução) vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, divulgou nesta quarta-feira (06/01) a declaração enviada ao Congresso dos Estados Unidos dizendo que ele não tem "autoridade unilateral para decidir quais votos eleitorais devem ser contados”. divulgou nesta quarta-feira (06/01) a declaração enviada aodosdizendo que ele não tem "autoridade unilateral para decidir quais votos eleitorais devem ser contados”.





No documento, o republicano rejeita expressamente o pedido do presidente Donald Trump para invalidar a eleição. "Meu juramento de apoiar e defender a Constituição me impedem de reivindicar autoridade unilateral para determinar quais votos eleitorais devem ser contados e quais não devem.”





Na declaração, Pence ainda diz que tem dúvidas sobre a integridade eleitoral e que tentará garantir que elas sejam tratadas na Sessão Conjunta do Congresso, mas que "não acredita ter autoridade para contar ou rejeitar unilateralmente os votos eleitorais".





Nesta quarta-feira, Trump joga sua última cartada para impedir a vitória de Biden. Ele tenta convencer a maioria do Congresso a se recusar a certificar ao menos parte dos 306 votos obtidos pelo democrata no Colégio Eleitoral, contra 232 conquistados por Trump.





Segundo a imprensa americana, Trump tentou persuadir seu vice, Mike Pence – que presidirá a sessão no Congresso e é o responsável por anunciar o vencedor –, a buscar refúgios para não declarar a vitória de Biden.





A sessão começou às 15h no horário de Brasília.



