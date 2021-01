Comissão Europeia dá aval a uso emergencial de vacina da Moderna

Após a recomendação do Comitê de Medicamentos Humanos (EMA, na sigla em inglês), a União Europeia aprovou a autorização para uso emergencial da vacina contra o coronavírus da farmacêutica Moderna. "Estamos fornecendo vacinas seguras e eficazes da covid-19 para os europeus", escreveu em sua conta oficial no Twitter a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao anunciar a decisão.



"Como acontece com todos os medicamentos, monitoraremos de perto os dados sobre a segurança e eficácia da vacina para garantir a proteção contínua do público da UE. Nosso trabalho será sempre orientado por evidências científicas e nosso compromisso de proteger a saúde", disse mais cedo em nota Emer Cooke, diretor executivo da EMA.



A vacina da Moderna contra a covid-19 mostrou eficácia de 94,1% em estudos de fase três e deve ser administrada em duas doses, com 28 dias de intervalo.