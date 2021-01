'Parece que sairemos da eleição com liderança na Câmara e Senado', diz Biden

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou o reverendo Raphael Warnock pela vitória no segundo turno da disputa por uma das vagas da Geórgia no Senado americano. Em nota divulgada pela equipe de transição de governo, o democrata disse esperar que Jon Ossof leve o assento restante na Casa. "Parece que sairemos da eleição de ontem com a liderança democrata na Câmara e no Senado", declarou Biden.



Se Ossoff vencer, os democratas terão 50 dos 100 assentos do Senado. Com o voto de Minerva da vice-presidente eleita, Kamala Harris, assumirão o controle da Casa.



O presidente eleito disse que ficaria satisfeito em poder trabalhar com a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o possível líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, mas que também está determinado a "tentar trabalhar com pessoas de ambos os partidos".



No período da manhã, Pelosi disse que Ossoff venceu a disputa, e ele próprio declarou vitória. No entanto, a Associated Press, que tem uma tradição de mais de 100 anos na apuração das eleições americanas, ainda não cravou o resultado. Em nota, a agência de notícias disse que "é muito cedo"



"Há muito que digo que o projeto de lei de alívio bipartidário da covid-19 aprovado em dezembro era apenas um sinal", disse Biden, em referência ao pacote fiscal de US$ 900 bilhões assinado na última semana de 2020 pelo atual presidente, Donald Trump. "Precisamos de ação urgente sobre o que vem a seguir, porque a crise da covid-19 atinge os Estados vermelhos e os Estados azuis", acrescentou, mencionando as cores dos dois partidos rivais.



De acordo com o presidente eleito, "é hora de virar página". "O povo americano exige ação e quer unidade. Estou mais otimista do que nunca de que podemos oferecer os dois", afirmou.