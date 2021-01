China tenta erradicar foco de covid-19 em cidade de 11 milhões de habitantes

A China decidiu restringir nesta quarta-feira (6) a mobilidade em uma cidade do norte do país, de 11 milhões de habitantes, em uma tentativa de erradicar um surto de covid-19, enquanto se detectou, em outra província, uma nova variante do vírus encontrada na África do Sul.



Dez das principais rodovias que levam à cidade de Shijiazhuang, cerca de 300 quilômetros ao sul de Pequim, foram fechadas, assim como um terminal de ônibus, na tentativa de evitar que o vírus se propagasse para fora desta cidade da província de Hebei.



Até agora, 117 casos foram registrados na cidade, incluindo pelo menos outros 63 anunciados hoje. Destes, 78 eram assintomáticos, o que levou a testes em massa em toda área afetada.



As autoridades sanitárias da província de Guangdong (sul) relataram um caso relacionado à variante do vírus encontrada pela primeira vez na África do Sul.



A variante foi detectada em um piloto sul-africano que entrou na província em dezembro e testou positivo para covid-19, disse o centro provincial de Guangdong para controle e prevenção de doenças.



Há poucos dias, a China confirmou seu primeiro caso de outra cepa do vírus, detectada no Reino Unido. Isso está gerando preocupação, porque as duas variantes são muito infecciosas.



Ao contrário da maior parte do mundo, a China conseguiu controlar o vírus em grande parte com confinamentos rígidos e restrições de viagens.



Nas últimas semanas, porém, surtos locais foram detectados, o que levou a testes massivos e a fechamentos seletivos.



A localidade de Xiaoguozhuang, dentro dos limites da cidade, foi classificada como distrito de "alto risco" e fechada. As autoridades sanitárias disseram que 40.000 residentes desse distrito foram submetidos a testes de detecção do vírus.



A televisão estatal mostrou moradores sendo examinados por funcionários em trajes de proteção, bem como controles policiais nas estradas e pessoal médico. Todas as escolas em Shijiazhuang foram fechadas.



A emissora estatal CCTV mostrou equipes médicas aspergindo desinfetante nas ruas e disse que uma equipe de emergência foi enviada para a cidade.



Mais de 400.000 residentes de outra cidade próxima, Nangong, também foram testados, acrescentaram as autoridades.