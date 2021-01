As seções eleitorais fecharam nesta terça-feira (5) no estado da Geórgia, após uma dupla votação que determinará o controle do Senado americano e a margem de manobra do futuro presidente, Joe Biden.



Após o fim da votação às 19h locais (21h de Brasília) neste estado do sul dos Estados Unidos, veículos de imprensa americanos reportaram que a corrida está muito apertada e autoridades da Geórgia afirmaram que os resultados podem só ser conhecidos nesta quarta-feira ou depois.