Socorristas não esperam encontrar mais sobreviventes do deslizamento de terra na Noruega

A equipe de resgate norueguesa anunciou, nesta terça-feira (5), que não espera mais encontrar sobreviventes na cidade de Gjerdrum, devastada há seis dias por um deslizamento de terra, o que eleva para dez o número de mortos.



Embora três pessoas ainda não tenham sido encontradas, as autoridades anunciaram que se presume que elas estejam mortas.



"Não temos nenhuma esperança de encontrar pessoas vivas neste deslizamento de terra", disse a oficial de polícia Ida Melbo Oystese em uma coletiva de imprensa.



"Examinamos todas as áreas onde era possível imaginar que alguém tenha sobrevivido. Fizemos tudo que podíamos", acrescentou.



A busca pelos três corpos desaparecidos continua.



Gjerdrum, uma cidade de quase 7.000 habitantes, localizada 25 quilômetros a nordeste de Oslo, foi o cenário, nas primeiras horas de 30 de dezembro, de um deslizamento de terra que arrasou nove edifícios que incluíam em torno de 30 residências.



Sob uma montanha de escombros, sujeira e neve, as equipes de resgate encontraram os corpos de sete das dez pessoas desaparecidas. Todos foram identificados, incluindo uma menina de dois anos, seu pai e sua mãe grávida.



O desastre também deixou dez feridos e levou à evacuação de mais de 1.000 pessoas. Algumas já puderam voltar para suas casas.