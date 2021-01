As relações diplomáticas entre o Catar e os quatro países do Golfo que boicotavam o vizinho há mais de três anos foram totalmente restabelecidas - anunciou o ministro saudita das Relações Exteriores, príncipe Faysal bin Farhan Al Saud, nesta terça (5), após cúpula regional na Arabia Saudita.



"Hoje se decidiu (...) virar a página e restabelecer todas as relações diplomáticas" com o Catar, declarou o príncipe Al-Saud à imprensa.