Três jornalistas vietnamitas são condenados por críticas ao governo

Três jornalistas do Vietnã foram condenados a penas de entre 11 a 15 anos de prisão por terem criticado o regime comunista, em um momento de aumento da repressão, devido à realização do congresso do Partido.



Nesta reunião do Partido Comunista, que acontece a cada cinco anos, serão eleitos os membros do comitê central e do Burô político, a mais importante instância dirigente.



Nos meses que a precedem, as autoridades costumam intensificar a repressão para "blindar" o congresso.



Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy e Le Huu Minh Tuan, membros da Associação de Jornalistas Independentes do Vietnã, conhecidos por seus discursos pró-democracia, foram declarados culpados nesta terça-feira (5) por terem "fornecido e disseminado informações on-line contra a República Socialista do Vietnã".



Também são acusados de terem estado em contato, "regularmente, com opositores do regime", dentro e fora do país.



Os três reconheceram terem escrito artigos para "apoiar a liberdade de expressão e outros direitos", mas negaram qualquer comportamento que pudesse ser considerado um ataque ao governo.



"A severidade das sentenças mostra até que ponto a censura é importante, quando o congresso se aproxima", disse Emerlynne Gil, da Anistia Internacional.



No momento, há 170 presos políticos no Vietnã, segundo dados de ONGs.



O 13º congresso do Partido Comunista acontece de 25 de janeiro a 2 de fevereiro, em Hanói.