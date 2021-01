O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, decidiu adiar a viagem à Índia que tinha programado para este mês devido ao agravamento da pandemia de coronavírus, que o legou a impor um terceiro confinamento total na Inglaterra, informou o governo.



"À luz do confinamento nacional anunciado à noite, e da velocidade de propagação da nova variante do coronavírus, o primeiro-ministro afirmou que é importante que permaneça no Reino Unido para poder concentrar-se na resposta nacional ao vírus", afirmou seu porta-voz em um comunicado.



Johnson anunciou a decisão após uma conversa por telefone com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, a quem manifestou o desejo de conseguir viajar ao país ainda no primeiro semestre de 2021.