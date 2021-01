Convencidos de que Trump ganhou, republicanos da Geórgia se mobilizam para eleições do Senado

Sentado atrás da bancada nos fundos da loja onde conserta artigos de couro e vende chapéus de cowboy e bandeiras confederadas, Paul Coffey diz acreditar firmemente que Donald Trump venceu no estado da Geórgia, apesar do resultado oficial das eleições presidenciais.



Mas mesmo que acredite que houve fraude, este ex-controlador de tráfego aéreo não tem dúvida, como muitos republicanos em Dalton - onde esperam o presidente americano à noite para um grande comício - que votará em seu partido na dupla eleição decisiva para o Senado nesta terça-feira.



Trump "venceu na Geórgia se [a votação] tivesse sido feita legalmente ... Acho que muitas pessoas vieram de outros lugares para votar na Geórgia", Coffey, 84, disse à AFP. Mas "é importante votar" nos senadores republicanos, insiste.



"Você tem que tentar", diz Cammie Slaughter, uma dona de casa de 38 anos que gosta de ajudar Paul Coffey em sua loja na rua principal de Dalton, uma pequena cidade.



Ela também já votou nos republicanos, afirma enquanto costura tiras de couro. Localizada na zona rural do noroeste da Geórgia, a região é um reduto conservador.



Para Coffey e Slaughter, o que está em jogo é muito importante: o controle do Senado dos Estados Unidos e, com ele, o equilíbrio de poder em Washington assim que o democrata Joe Biden suceder Donald Trump e tomar posse em 20 de janeiro.



Dois senadores republicanos disputarão seus assentos nesta terça-feira: Kelly Loeffler e David Perdue. Os democratas Raphael Warnock e Jon Ossoff esperam vencê-los e, assim, inclinar o Senado a favor do partido de Biden.



Donald Trump e Joe Biden foram pessoalmente à Geórgia na segunda-feira para fazer campanha e mobilizar seus eleitores.



As acusações infundadas do presidente de fraude eleitoral podem desencorajar alguns eleitores de votar, um risco para os republicanos no que promete ser uma eleição muito apertada.



"Tenho ouvido muito isso e incentivo as pessoas a irem lá, é muito importante votar, mesmo em caso de fraude, pois poderia permitir revelar isso mais tarde", explica Connie Stephen, que veio com sua família ouvir Kelly Loeffler no pequeno cidade de Cartersville, uma hora ao sul de Dalton.



- Trump "venceu" -



"Vim aqui para apoiar o Partido Republicano contra todas as fraudes eleitorais ... e para manter os democratas fora" do Senado, diz a sorridente mulher de 53 anos que irá votar pessoalmente na terça-feira por não confiar no sistema de votação por correio.



Autoridades republicanas na Geórgia divulgaram os resultados da eleição presidencial no estado dando a vitória a Joe Biden em 3 de novembro. Essas cédulas foram contadas, recontadas, e os apelos do lado de Trump foram rejeitados um por um pelos tribunais.



Mas, para muitos apoiadores de Trump, não há dúvida de que são esses funcionários republicanos que são "corruptos", disse Kimberly Hauri, que veio de Atlanta, capital do estado, a Dalton para ver o presidente.



"A fraude é evidente, há torrentes de evidências", diz ela ao se aproximar do pequeno aeroporto onde será realizado o comício, possivelmente o último da presidência de Trump. "E são os líderes corruptos da Geórgia que estão na raiz do problema."



Hauri também está convencida de que Donald Trump ganhou as eleições na Geórgia e as presidenciais. Mas, apesar do risco de "fraude", ela votará novamente na terça-feira, como sempre fez desde os 18 anos.



"Porque acredito na liberdade e não no socialismo", diz a contadora de 50 anos com um distintivo prateado do Trump no suéter.



E o que você acha do magnata do mercado imobiliário deixar a Casa Branca em 20 de janeiro? "Eu não acho que deveria sair. Ele venceu."