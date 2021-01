Ex-Bond girl Tanya Roberts está hospitalizada em condição 'crítica'

A ex-Bond girl e estrela do popular programa de TV "That '70s Show" Tanya Roberts lutava pela vida em um hospital de Los Angeles nesta segunda-feira (4), informou seu relações públicas.



Mike Pingel foi citado mais cedo pela imprensa americana, que chegou a noticiar a morte da atriz.



Mas ele disse à AFP que os informes resultaram de uma "falha de comunicação" com o companheiro de Roberts, Lance O'Brien.



A atriz está em condição "crítica" no hospital Cedars-Sinai de Los Angeles, acrescentou seu relações públicas.



Uma porta-voz do Cedars-Sinai disse que o hospital tem como norma não confirmar, nem negar a identidade dos pacientes devido a leis que protegem a privacidade.



Roberts é mais conhecida pela interpretação da geóloga Stacey Sutton no filme da franquia James Bond "007 - Na Mira Dos Assassinos", de 1985, estrelado por Roger Moore em sua última aparição como o 007.



Além da atuação no filme de James Bond, Robers estrelou em 1982 o filme de fantasia "O Príncipe Guerreiro", assim como o personagem título de "Sheena: a rainha da selva", uma versão feminina de Tarzan, pelo qual ela foi indicada a cinco Framboesas Douradas e se tornou um clássico cult.



Outras aparições notáveis de sua carreira incluem "Body Slam" e "Olhos Noturnos".



Nascida no Bronx, em Nova York, em 1955, Roberts trabalhou como modelo e em comerciais antes de ter a grande chance de sua carreira como atriz na última temporada de "As Panteras", na qual ela interpretou a investigadora particular Julie Rogers.



"Foi meu primeiro trabalho firme e lançou minha carreira", contou Roberts em seu site.



Atualmente, Roberts provavelmente seja mais conhecida por seu papel no sitcom "That '70s Show" no papel de Midge Pinciotti, a mãe tonta de Donna, interpretada por Laura Prepon.