Petróleo recua no início da primeira reunião de 2021 da OPEP+

Os preços do petróleo recuaram nesta segunda-feira (4) depois de alcançar valores máximos em dez meses durante a sessão, um sinal de entusiasmo, enquanto era celebrada uma reunião da OPEP+ que adiou até a terça-feira a decisão sobre seu nível de produção para fevereiro.



O barril americano de "light sweet" (WTI) para entrega em fevereiro perdeu 1,85%, a 47,62 dólares, após ter alcançado 49,83 dólares, muito perto da marca de 50 dólares que não registra desde 26 de fevereiro.



Já o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março caiu 1,37%, a 51,09 dólares. No início da sessão em Londres, chegou a alcançar os 53,33 dólares, seu preço mais elevado desde 3 de março de 2020.



Os investidores e analistas do mercado mantinham as atenções voltadas para a cúpula ministerial de membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados, a OPEP+, que começou por videoconferência por volta das 15H30 GMT (12h30 de Brasília).



Mas os participantes decidiram adiar para a terça a decisão sobre o teto da produção para fevereiro, depois de três horas de discussões.



"Os preços do petróleo enfrentam várias ameaças no começo do ano, a principal delas é ver um grupo Opep+ agressivo demais ao pôr mais cru no mercado", disse Edward Moya, analista da Oanda.



No começo de dezembro, os países da aliança decidiram aumentar sua produção em apenas 500.000 barris diários para não inundar o mercado com os dois milhões de barris diários, previstos inicialmente.