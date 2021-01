Amazon, Berkshire e JPMorgan Chase abandonam projeto conjunto de cobertura de saúde

O banco JPMorgan Chase, o conglomerado Berkshire Hathaway e a gigante do e-commerce Amazon anunciaram nesta segunda-feira (4) que desistiram do projeto conjunto de um sistema alternativo de saúde para seus funcionários.



A organização Haven, que implementaria este novo sistema, anunciou em seu site que vai finalizar as operações "no final de fevereiro".



O projeto, lançado no início de 2019, reuniu três das grandes personalidades do meio empresarial americano: Jamie Dimon (JPMorgan), Warren Buffett (Berkshire) e Jeff Bezos (Amazon).



A Haven garantiu que "explorou um amplo leque de soluções" por três anos e "testou novas maneiras de facilitar o acesso aos cuidados básicos, o entendimento e uso dos benefícios, além de tornar os medicamentos mais acessíveis".



Os três grupos "vão tirar proveito deste conhecimento e continuar a colaborar informalmente para conceber programas à medida que respondam às necessidades específicas dos seus próprios colaboradores", afirmou a entidade, sem dar detalhes sobre os motivos da sua dissolução.



O lançamento desta organização independente e sem fins lucrativos pelos três magnatas surpreendeu a opinião pública.



Os executivos decidiram unir forças para criar um sistema de proteção social em reação ao desmantelamento da reforma do sistema de saúde Obamacare e ao aumento acentuado dos custos do seguro saúde.



Embora inicialmente eles planejassem atender seus funcionários com o projeto, também consideravam expandi-lo para todos os americanos.



J.P. MORGAN CHASE & CO



AMAZON.COM



BERKSHIRE HATHAWAY