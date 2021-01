Arábia Saudita vai reabrir espaço aéreo e fronteiras com o Catar

A Arábia Saudita vai reabrir seu espaço aéreo e suas fronteiras terrestres e marítimas com o Catar após mais de três anos de rompimento das relações entre os dois países do Golfo, anunciou o ministro das Relações Exteriores do Kuwait nesta segunda-feira (4).



"Com base na proposta do emir do Kuwait, o xeque Nawaf al Ahmad Al Sabah, foi acertado abrir o espaço aéreo, além das fronteiras terrestres e marítimas entre a Arábia Saudita e o Catar a partir desta noite (segunda-feira)", disse o xeque Ahmed Naser Al Sabah em transmissão na televisão.



O anúncio ocorre às vésperas de uma muito aguardada cúpula de países do Conselho de Cooperação do Golfo na Arábia Saudita, durante a qual poderá ser selada uma reconciliação entre Riade - e outros países da região - com o Catar.



O reino saudita, os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito romperam as relações diplomáticas com o Catar em junho de 2017, acusando o país de apoiar os islamitas, de conivência com o Irã e de provocar problemas na região.



O rico e ambicioso emirado sempre desmentiu isto e denunciou o "bloqueio" do qual se diz vítima.



Após várias ausências, o emir do Catar, xeque Tamim bin Hamad Al Thani, anunciou nesta segunda que irá desta vez à Arábia Saudita para participar da cúpula do CCG, um sinal promissor de reconciliação.



"O emir participará de uma reunião do CCG, que será realizada na terça-feira na província de Al Ula, no reino irmão da Arábia Saudita", informou nesta segunda (4) seu gabinete em um comunicado.



Os Estados Unidos, preocupados em unificar os países árabes ante o Irã, pressionou para reconciliar os países brigados na região do Golfo, todos parceiros estratégicos de Washington.



O rompimento com o Catar por parte da Arábia Saudita foi acompanhado de medidas como o fechamento de fronteiras e do espaço aéreo a aviões catarenses, assim como de restrições para os deslocamentos dos cidadãos do pequeno emirado.