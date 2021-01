Naufrágio na Colômbia mata ao menos cinco migrantes, inclusive uma menor de idade

Ao menos cinco migrantes morreram, incluindo uma menor de idade, e 14 desapareceram após o naufrágio de uma embarcação na fronteira da Colômbia com o Panamá, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (4).



O prefeito do município de Acandí (noroeste), no departamento (estado) de Chocó, afirmou que foram resgatados "cinco cadáveres" na localidade, entre eles, "uma menor de idade", e que 14 pessoas estão desaparecidas.



"Já resgataram nove pessoas com vida", disse à Blu Radio o prefeito Alexander Murillo.



Embora o chefe do Executivo local tenha dito desconhecer a nacionalidade das vítimas, ele assegurou que se tratam de "migrantes" que navegavam pelo Caribe colombiano.



Segundo a informação preliminar da prefeitura de Acandí, duas pessoas que comandavam a embarcação foram detidas no povoado vizinho de Capurganá.



O golfo de Urabá, onde ocorreu a descoberta, é um dos principais pontos de trânsito de africanos, asiáticos e haitianos que tentam chegar aos Estados Unidos pelo mar do Caribe, com paradas em países da América Central.



Em setembro de 2020, cerca de uma centena de migrantes haitianos foram resgatados na mesma região, depois que um traficante os abandonou em alto-mar na tentativa de chegarem ao Panamá.